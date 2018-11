„Red Dead Redemption 2“ im krone.at-Langzeittest

„Red Dead Redemption 2“ wird von den Kritikern gefeiert und von den Fans bejubelt, gilt also schon jetzt als eines der besten Spiele des Jahres. Aber wie steht es um die Langzeitmotivation? Dieser Frage ist die krone.tv-Videoredaktion in den letzten Wochen auf den Grund gegangen. Im Testvideo erklären die Kollegen, was ihnen am Wildwest-Simulator gut und was ihnen weniger gut gefallen hat.