KI-Kugel „Cimon“ auf ISS in Betrieb genommen

Weltpremiere auf der Internationalen Raumstation: Der deutsche ESA-Astronaut und derzeitige ISS-Kommandant Alexander Gerst hat seinen künstlichen Mitbewohner „Cimon“ in Betrieb genommen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Köln mitteilte. 90 Minuten dauerte demnach am Donnerstag das erste „Rendezvous“ zwischen Gerst und seinem fliegenden „Helferlein“.