Auf diese Neuerungen freuen sich „Overwatch“-Gamer

In dem Kurzfilm wird die neue Revolverheldin als Anführerin der sagenumwobenen Deadlock-Gang und schillernde Figur in der In-Game-Unterwelt positioniert. Das ist umso interessanter, weil die Tochter zweier gefragter Unternehmensberater eigentlich aus gut behütetem Hause stammt und letztlich in die Kriminalität abrutschte, weil ihre Eltern sie vernachlässigt haben ...