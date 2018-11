Mann wollte 13-jährigen Schüler in Auto zerren

In Kufstein ist am Mittwoch nur knapp die Entführung eines Kindes gescheitert. Ein bisher Unbekannter versuchte, einen 13-Jährigen an einer Bushaltestelle in sein Auto zu zerren. Der Bub konnte sich losreißen, in einen Bus springen und sich so in Sicherheit bringen. Nach dem Unbekannten und dessen Auto wird gefahndet.