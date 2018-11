Sensationelle Volley-Girls biegen Liberec

Was für ein Volleyball-Abend in Rif! Die PSVBG-Damen von Coach Uli Sernow feierten bei der Rückkehr auf die europäische Bühne des Challenge Cup gegen das tschechische Top-Team Dukla Liberec einen sensationellen 3:2 (-17, 22, -23, 23, 10)-Sieg und dürfen nun sogar vom Aufstieg träumen. „Alles ist möglich. Wir können ganz weit kommen, aber auch direkt gegen Liberec ausscheiden“, hatte Sernow im Vorfeld der Partie gesagt. Und danach sah es zu Beginn der Partie aus. Die von der 1,82 Meter großen Nikola Pistelakova angeführten Tschechinnen diktierten nach Belieben, gewannen Satz eins und lagen in Durchgang zwei bereits 14:8 voran. Doch die Salzburger Volley-Girls um die beiden Topscorerinnen Annija Abolina und Paige Hill (jeweils 20 Punkte) steckten nicht auf, fighteten um jeden Ball und drehten den Satz. Zwar ging Satz drei wieder an die Tschechinnen, doch dann begann die große PSVBG-Show: In Durchgang vier ließen die Salzburgerinnen Liberec nie in Führung gehen, gewannen mit 25:23. Im Entscheidungssatz legte Lisa Sernow mit zwei Punkten in Serie zum 9:7 den Grundstein zum Sieg - nach 124 Minuten hieß es 15:10. „Ich bin riesig stolz auf die Mädels. Das war beste Werbung für unseren Sport“, freut sich Coach Sernow, der im Rückspiel am Dienstag in Liberec auf die nächste Glanzleistung hofft.