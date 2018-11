Ein „Höllenritt“ ins Paradies

Der „Höllenritt“ über die Blue Sea führte sie nämlich nicht nur einmal in ein gefährliches Gewitter, das Christian tagelang an Deck gegen Naturgewalten ankämpfen ließ, und Daniela teils an den Rand der Verzweiflung trieb. „Es gab Momente, da hätte ich am liebsten einen Helikopter gerufen“, so die 36-jährige.