Glück rettet junge Eule vor Hungertod

Hans Frey, der alarmierte Leiter der Vier-Pfoten-Station in Haringsee, eilte zu Hilfe. Nach der Erstversorgung ist „Lucky“ - so wurde die Sumpfohreule wegen des Riesenglücks, das sie gehabt hatte, getauft - dort auf Reha. Sie wird den Winter über in der Greifvogelstation bleiben und im Frühjahr in die Freiheit entlassen werden.