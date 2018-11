Ein Wiedersehen an der Werkbank

So geschehen unlängst bei der Firma Voith Hydro, da begrüßte Mitarbeiter Thomas Hauck freudig „den Markus“. Mit diesem hatte Wieser bis 1980 die Schulbank in der Hauptschule Rosenau bei Sonntagberg im Ybbstal gedrückt. „Doch dann haben wir uns aus den Augen verloren“, sagt der AK-Präsident, der mittlerweile 600.000 Arbeitnehmer in ganz Niederösterreich vertritt. Hauck ist gefragter Facharbeiter im Turbinenbau, das überraschende Wiedersehen wurde vom Team der Arbeiterkammer noch mit einem Snack für die Angestellten versüßt.