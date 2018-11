Der BMW M850i Coupé bedrängt sogar den BMW M5

„You were faster than me“, sagt BMW-Werks-Rennfahrer António Félix da Costa nach einigen Runden auf der Rennstrecke von Estoril in Portugal, als er aus seinem Pace Car aussteigt, mit dem er mir als Profi vorausgefahren ist, wie das bei solchen Autopräsentationen üblich ist (es gilt Überholverbot). Ja, ich war schneller, aber das liegt nicht primär an meinen fahrerischen Qualitäten, sondern vor allem an denen des BMW M850i.