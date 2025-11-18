Kinder, Katzen, Böller: Einsätze forderten Wehren

Zweijährige sperrte Mama aus

Große Aufregung herrschte in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha: Eine Mutter war auf den Balkon ihrer Wohnung gegangen – und plötzlich war sie ausgesperrt. Ihr erst zwei Jahre altes Kind hatte die Balkontür von innen verriegelt. Allerdings bekam es die Tür nicht mehr auf. Die Frau rief daher die Feuerwehr. Den Florianis gelang es, über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Dadurch konnte danach die Tür problemlos geöffnet und die Familie wieder unversehrt zusammengeführt werden.