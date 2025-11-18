Mann schoss auf Studenten nach bizarrem Eierstreit

Da gackern doch die Hühner! Die Polizei in Florida nahm einen barfüßigen bärtigen Kauz in blauer Latzhose fest, der vor einer Kneipe auf drei Studenten gefeuert hatte. Der Grund für den Angriff mit Waffengewalt: Der in der Kleinstadt St. Lucie nur „Farmer Pete“ gerufene Peter Riera war nach einem Streit durchgedreht. Worum es ging: Wie viele Eier ein Huhn legen kann.