Vorfall in Florida
Mann schoss auf Studenten nach bizarrem Eierstreit
Da gackern doch die Hühner! Die Polizei in Florida nahm einen barfüßigen bärtigen Kauz in blauer Latzhose fest, der vor einer Kneipe auf drei Studenten gefeuert hatte. Der Grund für den Angriff mit Waffengewalt: Der in der Kleinstadt St. Lucie nur „Farmer Pete“ gerufene Peter Riera war nach einem Streit durchgedreht. Worum es ging: Wie viele Eier ein Huhn legen kann.
Laut Bericht des Port Saint Lucie Police Departments hatten Brandon Pace (23), dessen Freundin Kayla Damiana (26) und Tyler McHargue (23) im Harper’s Pub einen feuchtfröhlichen Abend verbracht. Dort wurde ihnen die Lokalgröße „Farmer Pete“ vorgestellt, dem sie Drinks spendierten. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein Streitgespräch um die Eierproduktion von Hennen, das eskalierte.
Zeugen berichten von „paranoiden Anfall“
Als das Trio sich entschied, dass es Zeit ist zu gehen, lief der 44-Jährigen hinter ihnen raus. Laut Augenzeugenberichten habe Riera plötzlich eine „Art paranoiden Anfall“ bekommen und gebrüllt, dass die drei Studenten „mich übers Ohr hauen“ wollen.
Hier sieht man, wie der Farmer festgenommen wird:
Als nächstes soll „Farmer Pete“ eine Pistole aus seiner Latzhose gezogen und vier Mal auf die fliehenden Kontrahenten geschossen haben. Zum Glück traf keiner der Kugeln das Ziel. Riera ließ sich kurz darauf von den herbeigerufenen Cops widerstandslos festnehmen.
Er muss sich unter anderem wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe vor Gericht verantworten und sitzt laut Polizei bis zu einem Prozess in Untersuchungshaft, da er die Kaution von 435.000 Dollar nicht stellen kann.
Kommentare
