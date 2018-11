Laser gegen Blasenschwäche

Aber nicht nur ältere Frauen werden von Harninkontinenz geplagt, sondern auch jüngere, und zwar nicht selten nach Geburten, was sie aus Scham oft verschweigen. Ein Drittel aller über 45-Jährigen leidet an Stress-Inkontinenz (eingeschränkte Funktion des Verschlussapparates der Harnblase). In den Wechseljahren nehmen auch vaginale Probleme auf Grund des Hormonmangels zu.