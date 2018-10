Reiseblogger stürzten 250 Meter in den Tod

„Living on the Edge“ war ihr Motto. Leben am Abgrund. Jetzt kostete dieser sie das Leben: Zwei junge Reiseblogger, bekannt für teils waghalsige Aufnahmen, stürzten im kalifornischen Yosemite-Nationalpark in den Tod. Noch im März hatten die 30-jährige Meenakshi Moorthy und ihr 29 Jahre alter Mann Vishnu Viswanath vor den Gefahren der Jagd nach Likes gewarnt: „Ist unser Leben nur ein Foto wert?“, fragte das indischstämmige Paar.