Xperia XZ3 im Test: Sonys bisher bestes Smartphone

Im Schatten der großen Drei - Samsung, Huawei, Apple - droht der traditionsreiche Sony-Konzern am Smartphone-Markt fast ein wenig unterzugehen. Obwohl die Japaner hochwertige Android-Smartphones bauen, wollte sich in den letzten Jahren nicht so recht der erhoffte Erfolg einstellen. Mit dem Xperia XZ3 will es Sony nun noch einmal wissen - und liefert sein bis dato bestes Smartphone ab. Sogar ein OLED-Display und ein Touch-Sensor an der Gehäusekante sind an Bord.