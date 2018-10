„Fallout 76“: Das sind die Hardware-Anforderungen

„Fallout 76“ entführt die Spieler ins postnukleare West-Virginia, wo sie in einer „Shared World“ gemeinsam mit anderen Spielern aus dem Internet das Ödland erkunden. Laut den Entwicklern ist die Welt von „Fallout 76“ dabei rund viermal so groß wie jene von „Fallout 4“. Der neue Ableger kommt am 14. November auf PC, PS4 und Xbox One.