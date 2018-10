Ortovox setzt sich für faire Wolle ein

Basierend auf dem vorhergehenden Responsible Wool Standard (RWS), folgt der OWP-Standard einem noch umfänglicheren Ansatz: Der OWP-Standard konzentriert sich auf die Bereiche Tierschutz, Farm- und Landmanagement sowie Schlachtung und Transport. Über 60 Indikatoren werden in regelmäßigen Audits durch zertifizierte, unabhängige Prüfer auf den Farmen kontrolliert. Zudem arbeitet ORTOVOX an einem zertifiziertem Rückverfolgbarkeitssystem, welches sicherstellen soll, dass ausschließlich die Wolle der ausgewählten Farmen in den ORTOVOX Produkten landet.