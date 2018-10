Ferrari 412? Nein, ein GTC4 Lusso in Schön!

Aktuell hat Ferrari mit dem GTC4 Lusso zwar einen Zweitürer mit vier Sitzplätzen im Angebot, von der altehrwürdigen Eleganz vergangener GTs ist - zumindest optisch - bei dem neuen Shootingbrake allerdings einiges verloren gegangen. Fans des legendären, jedoch etwas in Vergessenheit geratenen Ferrari 412 sollten sich daher nun an Ares Design wenden. Die stülpen dem GTC4 ein klassisch anmutendes Karosseriekleid über und katapultieren Fahrer und Passagiere so zurück in die 80er-Jahre.