Ehefrau und Tochter jahrelang misshandelt

Es geht um den Tatzeitraum Mitte 2019 bis Anfang 2024: Laut Vorwurf des Staatsanwaltes hatte der Angeklagte Frau und Tochter immer wieder misshandelt, indem er sie an den Haaren riss, Faustschläge und Ohrfeigen austeilte und den Opfern wiederholt mit dem Umbringen drohte. Was der Beschuldigte, der seit ein paar Jahren an einer Persönlichkeitsstörung leidet, bestreitet – beziehungsweise behauptet, die Taten nicht absichtlich begangen zu haben. Er habe damals eben unter massivem Alltagsstress gelitten.