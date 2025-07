Lärmmessung: In unseren Bergen ist es zu laut!

Maggie Entenfellner und Diana Zwickl von der „Krone“-Tierecke sowie die „Bergkrone“ haben daher Lärmmessungen entlang der Großglockner Hochalpenstraße (Grohag) durchgeführt. Und das Ergebnis gibt zu denken: Während in den frühen Morgenstunden angenehme 40 Dezibel gemessen wurden – vergleichbar mit Vogelgezwitscher – steigen die Werte tagsüber, an den Wochenenden und Schönwetter auf 60 bis 80 Dezibel an, verursacht durch den Ausflugsverkehr.