Mit PC ins Mittelalter blicken

1089 waren Mönche aus Lambach an die Donau gezogen, 1122 begann ein Schreiber die Annalen zu verfassen „Wobei die Begebenheiten vom Jahre 1 bis 1122 nachempfunden niedergeschrieben wurden“, sagen Fachleute. Bis 1564 sind in der Handschrift jedoch tatsächliche historische Ereignisse erfasst. So erfährt man Wissenswertes über die mittelalterliche Geschichte Österreichs und des Stifts Melk, aber auch Naturkatastrophen, Hungersnöte oder Sonnenfinsternisse wurden über Jahrhunderte in kurzen, prägnanten Formulierungen festgehalten.