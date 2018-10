Greenpeace-Aktivisten besetzten Kran vor Parlament

Wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber krone.at bestätigte, war es Donnerstagfrüh zu einem größeren Einsatz gekommen. Zwölf Demonstranten hatten gegen 4.30 Uhr den Baukran erklommen, sich danach ein paar Meter abgeseilt und in rund 50 Metern Höhe ein Transparent entrollt. „Insgesamt befinden sich rund 20 Aktivisten vor Ort“, so Maierhofer in den Morgenstunden.