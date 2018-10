Fußball 2.0 beim ersten SK Rapid Hack Weekend!

Rapidler nehmen online am Vereinsleben teil

Um hier Möglichkeiten auszuloten, laden Rapid und die Diamir Holding von 23. bis 25. November im Allianz Stadion interessierte Programmierer zum großen SK Rapid Hack Weekend. Peschek: „Wir verzeichnen jährlich Zuwächse bei den Zugriffen auf unsere Vereinshomepage sowie bei den Follower-Zahlen auf unseren zahlreichen Social-Media-Kanälen. Ein großer Teil der Rapidler nimmt also nicht nur im Stadion, sondern auch in der virtuellen Welt am Vereinsleben teil“.