Trickdieb fischte Geld aus Tasche

Böse Überraschung für eine Frau in Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha: Sie hatte soeben Geld bei einem Bankomaten abgehoben und die Scheine in ihre Handtasche gesteckt. Plötzlich klopfte ein Unbekannter an die Autoscheibe. Er lenkte sein Opfer mit Fragen ab - und stahl vorerst unbemerkt das Bargeld.