US-Metalband Slipknot am Nova Rock 2019

Die lange Pause hat endlich ein Ende - mehr als zwei Jahre nach ihren letzten Konzerten haben Slipknot nun wieder Lust bekommen, die Bühnen zu entern. Corey Taylor und Co. werden nächsten Sommer auch durch Europa touren und dabei beim Nova Rock haltmachen. Die Show verspricht nicht nur zahlreiche Hits wie „The Heretic Anthem“, „Eyeless“ oder „Devil In I“, sondern auch brandneue Songs. In neuen Interviews haben diverse Bandmitglieder bereits bekanntgegeben, an einem neuen Studioalbum zu arbeiten, das rechtzeitig vor den Liveshows 2019 veröffentlicht werden soll.