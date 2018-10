MV Agusta F4 Claudio: Das Beste kommt zum Schluss

Claudio Castiglioni, der Vater des derzeitigen Chefs von MV Agusta, gründete MV Agusta 1992 zum zweiten Mal und gab den Startschuss zur Entwicklung des Supersportmodells F4, das im Jahr 1997 als 750er erschien. 2003 folgte dann die Tausender. Ihr von den meisten Betrachtern als außergewöhnlich gelungen empfundenes Styling brachte der F4 nicht nur zahlreiche Designpreise ein, sondern machte das Motorrad auch zur Ausstellungsikone der Show „The Art of the Motorcycle“, die im Sommer 1998 im New Yorker Guggenheim Museum eine Rekordbesucheranzahl anzog.