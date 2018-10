Bei diesem Training ist Höhenangst fehl am Platz

Höhenangst ist hier wahrlich fehl am Platz: Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, haben Beamte der Wiener Spezialeinheit WEGA im Zuge einer spektakulären Übung ihr Können unter Beweis stellen müssen. Insgesamt 40 Polizisten der Einsatzgruppe verwandelten am Mittwoch den EVN-Windpark Japons im Waldviertel in ein Übungsareal und seilten sich unter anderem aus 100 Metern Höhe von einem Windrad ab.