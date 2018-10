Wein und Wildnis in Friaul-Julisch Venetien

Am Anfang seiner Karriere steht Federico. Mit Shorts und hemdsärmelig steht der Tausendsassa inmitten der kleinen Ortschaft Polcenigo, die nur aus einer Hauptstraße und einer Reihe alter Gebäude besteht. Eines davon besitzt der im Ort nur „Fred“ gerufene Kräutermagier. Die alte Apotheke bot alles, was er brauchte: Einen Platz, an dem er aus Kräutern Gin, Wermut oder Bitter herstellen kann. Stolz schwingt in seiner Stimme, als er ein Glas Gin in seiner Hand schwenkt und von seiner Leidenschaft erzählt. Mittlerweile verkaufen sich die Edel-Destillate sogar in die USA oder nach Kanada, doch das Rezept seines aus 43 Kräutern bestehenden Gin sei ein Geheimnis. Ganz nebenbei unterrichtet er an der nahen Tourismusschule oder schenkt Getränke in seiner eigenen Bar aus. Langweilig wird dem Macher in der 2000-Seelen-Gemeinde also nicht.