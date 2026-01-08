Reiseträume für 2026

Von 15. bis 18. Jänner dreht sich auf der Ferien-Messe Wien alles um das Thema Verreisen. Die „Krone“-Reiseredaktion hat sich schon im Vorfeld umgehört und präsentiert Ihnen hier einige der schönsten Destinationen, Trends und Lieblingsziele.
Der Mann weiß, wovon er spricht: „Tatsache ist, dass die Reiselust ungebrochen hoch ist und sich die Österreicher auch mehrmals eine Auszeit vom Alltag nehmen wollen, um zu verreisen, Neues zu entdecken und besondere Momente zu erleben“, sagt TUI-Geschäftsführer Gottfried Math. Die Zahlen bestätigen dies: Drei Viertel der österreichischen Bevölkerung machten laut Statistik Austria (2024) mindestens einen Urlaub. Die durchschnittlichen Urlaubsausgaben pro Haushalt erreichen laut Allianz Partners einen Spitzenwert im Euroraum.
2026 wird das Comebackjahr der Fernreisen und Expeditionsreisen. Die Menschen wollen weit reisen, aber gut betreut und ohne Kompromisse bei der Reisequalität.
Patrik Weitzer, Geo Reisen & Raiffeisen Reisen
Auch die Bankenverband- & BAWAG-Studie belegt, dass die Kategorie Urlaub klar bei den Konsumausgaben der Österreicher führt, was sich pro Person durchschnittlich mit 2326 Euro niederschlägt. Fazit: Ein Sommerurlaub (laut Statistik Austria finden mehr als ein Drittel der Urlaubsreisen zwischen Juli und September statt) gilt also trotz Sparkurs als unverzichtbar. Wohin soll aber die Reise 2026 gehen?
Österreich: Auf der Ferienmesse finden Sie die heimischen Aussteller in Halle D gebündelt. Unser Land ist auf der Hitliste beim Verreisen immer Nummer eins. Das ist kein Wunder, denn wir haben ja alles – Berge, Seen und eine wirklich großartige Hotellerie!
Der Urlaub, für viele die schönste Zeit des Jahres, startet mit Planung und Vorfreude. Ein chinesisches Sprichwort sagt, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt – der zur Ferien-Messe, wo das beste Angebot zum Thema Verreisen zu finden ist. Ob Badeurlaub, Städtetrip, Kreuzfahrt oder Studienreise, nirgendwo sonst in Österreich gibt es ein reicheres Angebot an einem Platz. Die Vorteile eines Messebesuches sind laut Phillies Ramberger, der Präsidentin des Vereins der österreichischen Reisebüros, unvergleichlich: „Live-Erlebnisse, Sofortanfragen an Experten, exklusive Deals und der Überblick – statt nur Online-Klicken ohne echten Rat. In volatilen Zeiten bieten Reisebüros Sicherheit und maßgeschneiderte Planung.“
Die Qual der Wahl bleibt weiterhin: Mehr als 430 Aussteller in den Hallen C + D präsentieren Österreich und die ganze Welt. Unser eigenes Land steht dabei immer an erster Stelle bei unseren Lieblingszielen. Umwelt- und Sicherheitsbedenken gewinnen an Bedeutung, was gerade in schwierigen Zeiten österreichische Ferienregionen und Destinationen in der Nähe stärkt.
Wer dennoch an die Ferne denkt – was die Gäste bei Geo-Reisen laut Geschäftsführer Patrik Weitzer vermehrt tun -, plant mutiger, möchte gut betreut ausgefallene Regionen in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien für sich entdecken. Auf geführte Rundreisen, die Einblick in die Geschichte, Kunst und Kultur verschiedenster Regionen bieten, setzt man auch beim heurigen Messeauftritt von Ruefa/Verkehrsbüro. Michele Fanton von Ruefa empfiehlt etwa einen Besuch im spektakulären neuen Grand Egyptian Museum in Kairo.
Frühbucher-Angebote für Familien in die Destinationen Türkei, Spanien und Griechenland stehen bereit. Da heißt es schnell zuschlagen, solange der Vorrat reicht.
Eva Buzzi, Österreichischer Reiseverband & Rail TOURS
Egal, ob nah oder fern, ein Trend laut Martin Fast von DERTOUR Austria ist auch die Zunahme von nachhaltigeren Hotels in Österreich/Europa und in der ganzen Welt, die nach den international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert sind.
Städtereisen
Traumreisen
Ganz weit weg
Auf eigene Faust
Lieblingsziele am Meer
Ich freue mich, dass wir im Sommer 2026 wieder einen Direktflug von Wien nach Bodrum anbieten. Bodrum ist eine tolle Destination in der Türkei.
Gottfried Math, TUI
Das sollte man 2026 nicht versäumen!
Korsika ist ein faszinierendes Urlaubsziel. Mein Tipp: Einen Mietwagen buchen und die Insel damit erkunden!
Martin Fast, DERTOUR, BILLA REISEN & JÖ.REISEN
Kreuzfahrten
