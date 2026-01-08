Reiseträume für 2026

Vorteilswelt
Reisen & Urlaub
08.01.2026 12:00
Einige der besten Strände Europas liegen an der Algarve in Portugal.
Einige der besten Strände Europas liegen an der Algarve in Portugal.(Bild: Dimitri - stock.adobe.com)

Von 15. bis 18. Jänner dreht sich auf der Ferien-Messe Wien alles um das Thema Verreisen. Die „Krone“-Reiseredaktion hat sich schon im Vorfeld umgehört und präsentiert Ihnen hier einige der schönsten Destinationen, Trends und Lieblingsziele.

0 Kommentare

Der Mann weiß, wovon er spricht: „Tatsache ist, dass die Reiselust ungebrochen hoch ist und sich die Österreicher auch mehrmals eine Auszeit vom Alltag nehmen wollen, um zu verreisen, Neues zu entdecken und besondere Momente zu erleben“, sagt TUI-Geschäftsführer Gottfried Math. Die Zahlen bestätigen dies: Drei Viertel der österreichischen Bevölkerung machten laut Statistik Austria (2024) mindestens einen Urlaub. Die durchschnittlichen Urlaubsausgaben pro Haushalt erreichen laut Allianz Partners einen Spitzenwert im Euroraum.

Zitat Icon

2026 wird das Comebackjahr der Fernreisen und Expeditionsreisen. Die Menschen wollen weit reisen, aber gut betreut und ohne Kompromisse bei der Reisequalität.

Patrik Weitzer, Geo Reisen & Raiffeisen Reisen

Auch die Bankenverband- & BAWAG-Studie belegt, dass die Kategorie Urlaub klar bei den Konsumausgaben der Österreicher führt, was sich pro Person durchschnittlich mit 2326 Euro niederschlägt. Fazit: Ein Sommerurlaub (laut Statistik Austria finden mehr als ein Drittel der Urlaubsreisen zwischen Juli und September statt) gilt also trotz Sparkurs als unverzichtbar. Wohin soll aber die Reise 2026 gehen?

Zahlen & Fakten zur Ferienmesse:

  • über 430 Aussteller
  • 170 Reisekino-Beiträge
  • 5 Kontinente
  • 32 Messestunden

„Krone“-Tag am 16.1.2026: Gratiseintritt für alle Abonnenten am Freitag, dem 16.1. Die Begleitung zahlt nur 11 € statt 15,50 € vor Ort bzw. 10,50 € statt 13,50 € online.

  • Vor Ort gibt es am „Krone“-Tag eine eigene „Krone“-Kassa im Foyer A & D.
  • Allgemeine Ermäßigung 4,50 € für alle Abonnenten und Begleitung vor Ort bzw. 3 € auf das Online-Ticket.
  • Gratiskaffee in der „Krone“-Lounge: Alle Abonnenten und ihre Begleitung erhalten in der „Krone“-Lounge (Halle D) einen Kaffee gratis.

Österreich: Auf der Ferienmesse finden Sie die heimischen Aussteller in Halle D gebündelt. Unser Land ist auf der Hitliste beim Verreisen immer Nummer eins. Das ist kein Wunder, denn wir haben ja alles – Berge, Seen und eine wirklich großartige Hotellerie!

Der Urlaub, für viele die schönste Zeit des Jahres, startet mit Planung und Vorfreude. Ein chinesisches Sprichwort sagt, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt – der zur Ferien-Messe, wo das beste Angebot zum Thema Verreisen zu finden ist. Ob Badeurlaub, Städtetrip, Kreuzfahrt oder Studienreise, nirgendwo sonst in Österreich gibt es ein reicheres Angebot an einem Platz. Die Vorteile eines Messebesuches sind laut Phillies Ramberger, der Präsidentin des Vereins der österreichischen Reisebüros, unvergleichlich: „Live-Erlebnisse, Sofortanfragen an Experten, exklusive Deals und der Überblick – statt nur Online-Klicken ohne echten Rat. In volatilen Zeiten bieten Reisebüros Sicherheit und maßgeschneiderte Planung.“

Die Qual der Wahl bleibt weiterhin: Mehr als 430 Aussteller in den Hallen C + D präsentieren Österreich und die ganze Welt. Unser eigenes Land steht dabei immer an erster Stelle bei unseren Lieblingszielen. Umwelt- und Sicherheitsbedenken gewinnen an Bedeutung, was gerade in schwierigen Zeiten österreichische Ferienregionen und Destinationen in der Nähe stärkt.

Magazin-Tipp

Entdecken Sie die schönsten Seiten der Schweiz im „Krone“- REISEZEIT- Magazin „Schweiz“. Erhältlich im Handel und auf www.vorteilswelt.krone.at/krone-magazine (mit BonusCard um 4,50 Euro).

Wer dennoch an die Ferne denkt – was die Gäste bei Geo-Reisen laut Geschäftsführer Patrik Weitzer vermehrt tun -, plant mutiger, möchte gut betreut ausgefallene Regionen in Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien für sich entdecken. Auf geführte Rundreisen, die Einblick in die Geschichte, Kunst und Kultur verschiedenster Regionen bieten, setzt man auch beim heurigen Messeauftritt von Ruefa/Verkehrsbüro. Michele Fanton von Ruefa empfiehlt etwa einen Besuch im spektakulären neuen Grand Egyptian Museum in Kairo.

Zitat Icon

Frühbucher-Angebote für Familien in die Destinationen Türkei, Spanien und Griechenland stehen bereit. Da heißt es schnell zuschlagen, solange der Vorrat reicht.

Eva Buzzi, Österreichischer Reiseverband & Rail TOURS

Egal, ob nah oder fern, ein Trend laut Martin Fast von DERTOUR Austria ist auch die Zunahme von nachhaltigeren Hotels in Österreich/Europa und in der ganzen Welt, die nach den international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert sind.

Städtereisen

  • Bilbao: Ein Kultur-, Architektur- und Gastronomie-Hotspot im Norden Spaniens, der ab dem Sommerflugplan nonstop mit Austrian Airlines zu erreichen ist.
Ein Muss in Bilbao: Guggenheim-Museum von Frank O. Gehry.
Ein Muss in Bilbao: Guggenheim-Museum von Frank O. Gehry.(Bild: Joao Mascarenhas – stock.adobe.com)
  • Bergen: Wer schon in allen Metropolen Europas die Sehenswürdigkeiten besichtigt hat und der Hitze im Süden entgehen möchte, findet in der alten Hansestadt an Norwegens Küste ein lohnendes Ziel zwischen Natur und UNESCO-Welterbe.
  • Oulu (Finnland) und Trenčín (Slowakei): Erstklassige Kultur, Kunst und Kreativität in den Europäischen Kulturhauptstädten 2026.
Oulu zählt laut „National Geographic“ zu den besten Reisezielen 2026.
Oulu zählt laut „National Geographic“ zu den besten Reisezielen 2026.(Bild: Getty Images/maylat)

Traumreisen

  • Malediven: Eines der absoluten Lieblingsziele der Österreicher – nicht nur im Winter sind die tropischen Eilande im Indischen Ozean mit feinen Sandstränden, Palmen und der reichen Artenvielfalt im Meer ein Paradies (mehr darüber am nächsten Sonntag im Reiseteil der „Krone bunt“).
Wie im Paradies auf der Malediven-Resort-Insel Six Senses Kanuhura
Wie im Paradies auf der Malediven-Resort-Insel Six Senses Kanuhura(Bild: John Athimaritis)
  • Panoramazüge in der Schweiz: Immer die grandiose Landschaft zwischen Berg und Tal im Blick, z. B. mit dem legendären Glacier-Express zwischen Zermatt und St. Moritz (siehe Magazin-Tipp S. 50), der auch das berühmte Landwasserviadukt überquert.
Landwasserviadukt in der Schweiz
Landwasserviadukt in der Schweiz(Bild: Franziska Pfenniger)
  • Safari: Hautnah die Big Five (Elefant, Löwe, Nashorn, Leopard, Büffel) in ihrem natürlichen Lebensraum in Botswana (siehe Reportage ab Seite 52), Südafrika, Namibia, Tansania oder Kenia beobachten. Einzigartig!

Ganz weit weg

  • Japan: DAS Trendziel 2025, gefühlt jeder wollte zur Weltausstellung nach Osaka – die es im letzten Jahr nicht geschafft haben, haben sich die faszinierende Destination für heuer vorgenommen. Das Land der Gegensätze ist sauber, pünktlich – und anders!
Besonders reizvoll: Japan zur Kirschblüte.
Besonders reizvoll: Japan zur Kirschblüte.(Bild: chanchai - stock.adobe.com)
  • Sri Lanka: Das Partnerland der Reisemesse lockt mit Traumstränden, Ayurveda-Kuren, Teeplantagen und einer facetten-reichen Landschaft.
Sri Lanka ist das Partnerland der Reisemesse.
Sri Lanka ist das Partnerland der Reisemesse.(Bild: AEE / Livio Stella)
  • USA: Die einen lieben das vielfältige Amerika, die anderen fürchten die Einreise. Wir haben den Tipp, wie Sie bereits in Europa die Grenzkontrolle erledigen können: Reisen Sie schon in Dublin dank der US-Preclearance-Einrichtung in die USA ein und verbinden Sie damit gleich einen Städtetrip in der irischen Hauptstadt.

Auf eigene Faust

  • Italien: Seit Jahrzehnten unangefochten die Nummer eins, wenn es bei den Österreichern um Auslandsurlaub geht. Wir lieben das Lebensgefühl, die Pizza und den Strand!
Italien liegt bei Auslandsreisen immer hoch in der Gunst der Österreicher. Es ist die ...
Italien liegt bei Auslandsreisen immer hoch in der Gunst der Österreicher. Es ist die unvergleichliche Mischung aus Kunst, Kultur, Kulinarik, Stränden und Sehenswürdigkeiten (im Bild Pisa), die so anziehend wirkt.(Bild: Vilo Mucha – stock.adobe.com)
  • Kroatien: Die wunderschöne Adriaküste, vielfältige Natur und die gute Erreichbarkeit haben viel zur Beliebtheit beigetragen.
  • Deutschland: Gemeinsame Sprache und Kultur, die hohe Dichte an UNESCO-Welterbestätten und die Tatsache, dass an der Nord- und Ostsee Badeurlaub mit moderaten Temperaturen möglich ist. Die Nordseeinsel Sylt etwa ist ein beliebtes Ziel, das im Sommer wieder mit einem Austrian-Direktflug erreichbar ist.

Lieblingsziele am Meer

  • Griechenland: Ein Klassiker, der mit Sonne, herrlichen Stränden und einer entspannten Atmosphäre immer punktet. Viele Inseln werden im Sommer direkt (von Wien und den Bundesländern aus) angeflogen.
Die sonnige Küste der Türkei am Mittelmeer ist bekannt für Traumstrände und türkises Meer.
Die sonnige Küste der Türkei am Mittelmeer ist bekannt für Traumstrände und türkises Meer.(Bild: Alexandra - stock.adobe.com)
  • Türkei: Auch hier gibt es traumhafte Strände, herzliche Gastfreundschaft, gutes Flug- und Pauschalangebot.
Zitat Icon

Ich freue mich, dass wir im Sommer 2026 wieder einen Direktflug von Wien nach Bodrum anbieten. Bodrum ist eine tolle Destination in der Türkei.

Gottfried Math, TUI

  • Spanien: Ob Festland, Balearen oder Kanaren, das Land ist ein richtiger Fixpunkt bei Urlaubern. Das zeigen auch die Zahlen: 2025 kamen fast 100 Millionen Touristen.

Das sollte man 2026 nicht versäumen!

  • Ägypten: Badeurlaub am Roten Meer, die Pyramiden, eine Nil-Kreuzfahrt oder Kairo, jetzt durch das neue „Grand Egyptian Museum“ wieder in aller Munde – jedes Ziel für sich ein Erlebnis oder eine Kombination aus allem!
  • Korsika: Die Mischung aus Stränden, Bergen und Kulinarik macht aus der französischen Insel ein attraktives Urlaubsziel, das ab 2026 im Sommerflugplan von Air Corsica und Austrian Airlines gelistet ist.
Zitat Icon

Korsika ist ein faszinierendes Urlaubsziel. Mein Tipp: Einen Mietwagen buchen und die Insel damit erkunden!

Martin Fast, DERTOUR, BILLA REISEN & JÖ.REISEN

  • Portugal: Glasklares Meer, einige der schönsten Strände Europas (Algarve), nicht nur zum Relaxen, sondern vor allem auch zum Surfen!

Kreuzfahrten

  • Ein schwimmendes Hotel hat viele Vorteile: einmal Koffer packen, jeden Tag eine andere Destination. Kreuzfahrten sind beliebt, die Kosten sind klar definiert (Pauschalreise). Die Fakten: 310 Kreuzfahrtschiffe, 1,6 Millionen Arbeitsplätze und 35 Millionen Reisende (2024 laut CLIA Cruise Lines International Association) – das ist der sichtbare Teil der Schifffahrt (insgesamt ca. 100.000 Schiffe).
  • Beliebte Hochsee-Routen:
    Mittelmeer, Nordeuropa, Ostsee, Karibik, Kanaren, Asien
Hapag Lloyd Cruises bietet Expeditionskreuzfahrten an.
Hapag Lloyd Cruises bietet Expeditionskreuzfahrten an.(Bild: Hapag Lloyd Cruises)
  • Besonders im Trend sind Expeditionen mit kleinen Schiffen (wie im Bild oben Hanseatic nature in die Antarktis).
  • neue Schiffe 2026: „Mein Schiff Flow“, „Norwegian Luna“, „MSC World Asia“, „Legends of the Sea“ (Royal Caribbean), „Emerald Kaia“, „Four Seasons I“, „Seven Seas Prestige“, „Explora III“, „Disney Adventure“
  • Flusskreuzfahrten auf Donau, Rhein, Mosel, Seine, Rhône, Douro, Mekong, Nil
Porträt von Andrea Thomas
Andrea Thomas
