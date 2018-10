„Bayerns CSU wird beim Transit umdenken müssen!“

Gedanken über die Wahl in Bayern hat sich auch der Tiroler LH Günther Platter gemacht. Wer glaubt, dass sich Platter über die CSU-Watsch’n freut (Stichwort Transit), der irrt gewaltig. „Das war für die CSU eine sehr schmerzliche Niederlage. Und als Nachbar ist mir die Niederlage unserer Schwesterpartei natürlich alles andere als egal“, sagte der Landeschef gestern im Anschluss an die Regierungssitzung. „Auch wenn wir nicht immer der selben Meinung sind“, fügte Platter noch an. Er erwartet sich aber, dass Bayern auch in Zukunft ein stabiler Partner Tirols bleibt. Und sein Bauchgefühl sagt ihm auch, dass die konträre Haltung der bayerischen Landesregierung in der Transitfrage ein Mitgrund für das Wahldebakel am Sonntag war. Dieses Gefühlt hat er übrigens von seinen Gesprächen mit den Bürgermeistern in der Grenzregion Kufstein-Rosenheim mitgenommen.