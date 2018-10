„Purzelbaum darf kein Problem sein“

Was gehört an den Schulen gemacht?

Balancieren mit Mathe-Übungen, Jonglieren beim Englischlernen, fünf Minuten Hip-Hop-Tanzen als Auflockerung, raus in den Schnee mit dem Schneeanzug, in die Wiesen und Wälder. Wir wollen den Lehrern helfen, kreativ zu sein.