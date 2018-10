BMW R 1250 GS: So fährt sich die neue heilige Kuh

Nach der GS-Überarbeitung letztes Jahr hat BMW seiner heiligen Kuh nun auch noch ein neues Herz eingepflanzt: In vier Jahren Entwicklung haben sie nicht nur den Hubraum vergrößert, sondern eine variable Ventilsteuerung entwickelt, die dem Boxermotor spürbar guttut. Zu erkennen ist der neue Flat Twin an den neuen Ventildeckeln und an der neuen Bezeichnung: BMW R 1250 GS.