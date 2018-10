Dealer flog bei einer Verkehrskontrolle auf

Die Beamten, die den 31-jährigen Klagenfurer aufgehalten hatten, waren erstaunt, dass jemand mit so eindeutig belastendem Material in der Gegend herumfährt. Das Cannabis war nämlich szenetypisch in Plastikverschluss-Säckchen abgepackt gewesen. Im Rucksack befanden sich mehrere hundert Euro. Diese stammen vermutlich aus Verkäufen. Abteilungsinspektor Klaus Muffat: „Danach wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht.“