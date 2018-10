Das junge Tel Aviv und das alte Jerusalem

Denn auch wenn die Stadt im Konfliktgebiet mit der Hamas liegt, so ist Tel Aviv eine traumhaft schöne Metropole, die so viel mehr zu bieten hat und es wert ist, sie persönlich zu entdecken - sowohl bei Tag als auch in der Nacht. Und wahrhaftig: Denkt man an Israel, so kommen einem Clubs und ein ausschweifendes Nachtleben wohl weniger in den Sinn. Dabei entwickelt sich in Tel Aviv schon seit geraumer Zeit eine weltoffene und vitale Szene. Die Nachtclubs hier können mit den ganz großen der Welt gut mithalten - nicht zuletzt dank internationaler Star-DJs, die hier immer wieder gerne auftreten.