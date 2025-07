So wurde aus Panne doch noch ein Festival-Hit

Nach ihrem viel umjubelten Auftritt beim Electric Love Festival zog es die Glueboys – Maximilian Stöckl, Isaak Kaserer und Arthur Gobber – zum nächsten Sommer-Highlight am Partystrand von Novalja in Kroatien: Austria goes Zrce, präsentiert von der „Krone“. Doch begonnen hatte alles mit einem Schockmoment.