Kollegin von TV-Star bedroht: Steirerin schuldig

Angeklagte nahm Schuldspruch an

Das Opfer wurde per Videokonferenz zugeschaltet und ebenfalls befragt. Ob er die Angeklagte kenne? „Nein.“ Ob er ihre E-Mails in seinen Moderationen „zwischen den Zeilen“ beantwortet hätte? „Nein.“ Belästigt hätte er sich durch die E-Mails nicht gefühlt: „Als Person in der Öffentlichkeit muss man so etwas aushalten.“ Nur die Drohung gegen seine Kollegin hätte ihn beunruhigt.