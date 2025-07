Ex-CIA-Chef: „Putin war Geschenk für die NATO“

Der Fokus des früheren Vier-Sterne-Generals der US-Army lag dabei auf der Ukraine – ein Land, das er in den vergangenen Jahren sehr oft besucht hat, und auf den Folgen des Ukraine-Kriegs. „Das größte Geschenk für die NATO war Wladimir Putin. Er hat die Europäer dazu gebracht, ihre Verteidigungsausgaben nach Jahren endlich substanziell zu erhöhen. Das war längst fällig.“ Der Beschluss der NATO-Mitgliedsländer, fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren, sei in den USA gut angekommen – auch bei Präsident Donald Trump.