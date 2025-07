Rigi, Rütli & Rundblick

Die Raddampfer, die am National- und Schweizerhofquai in Luzern liegen, bilden die größte Flotte von Binnendampfern in ganz Europa. Per Schiff kommt man an die umliegenden Hausberge: Rigi (1798 m) und Pilatus (2120 m) sind per Zahnrad- und Seilbahn erreichbar und bieten grandiose Aussichten auf den Vierwaldstättersee und die Zentralalpen.