Transfer-Skandal! Spieler in Saalfelden isoliert

Ronaldo kommt Freitag

Übrigens: Ronaldo wird am Freitag im Trainingslager seines Klubs eintreffen. Das bestätigte Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur „Onside“ am Mittwoch. Keine Informationen gibt es noch zu möglichen Testspieleinsätzen des 40-Jährigen. Al-Nassr tritt am Samstag in Saalfelden gegen den St. Johann in Tirol, am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse und am 2. August wieder in Grödig gegen Al-Ahli an.