Emily Deschanel: „Er legte die Hand auf meinen Po“

„Ein kleiner Missbrauch“

Dafür erklärte die Serien-Darstellerin, dass sie damals „solche Angst“ gehabt habe. „Ich denke, es ist so etwas wie Missbrauch, und ich möchte dieses Wort nicht leichtfertig verwenden, denn es ist nur ein kleiner Missbrauch.“ Sie wisse, dass viele Menschen „viel Schlimmeres im Leben“ erleben, „aber ich glaube, es gibt da eine psychologische Sache, bei der man es für diese Menschen normalisieren will. Selbst wenn man Opfer davon ist, sagt man: ,Nein, das ist in Ordnung‘.“ Aber es sei nicht in Ordnung.