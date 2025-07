Doskozil zu Gemeindepaket: „Mein letztes Angebot“

Mit dem jüngsten Paket sollen – wie berichtet – rund 350 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren in die Gemeinden fließen. 100 Millionen sind davon als Soforthilfe vorgesehen, dafür will das Land den Burgenländischen Müllverband übernehmen (BMV). Von der ÖVP wird das aber weiter abgelehnt. Hinzu kommen strukturelle Maßnahmen in der Höhe von 253 Millionen Euro, darunter mehr Personalkostenförderung für Kinderbetreuung oder die Beteiligung der Gemeinden an einer neuen Lkw-Maut.