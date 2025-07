Großer Star-Aufmarsch in der Residenz in Salzburg

Es ist etwas Besonderes, wenn nach Städten wie New York oder Cannes am 24. August in der Residenz in Salzburg die erste amfAR-Gala des Landes stattfindet. Hinter dieser 1985 von Filmdiva Liz Taylor (†2011) mitgegründeten Organisation verbirgt sich ein globales Spendennetzwerk, das bisher 765 Millionen Euro lukrierte und sie in über 3800 HIV/Aids-Forschungsprojekte investierte.