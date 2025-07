Wiener Klubs im Einsatz ++ Franzosen im Halbfinale

Rapid und Austria steigen heute Abend in die Conference League Qualifikation ein, zwei Franzosen stehen im Halbfinale des Tennisturniers in Kitzbühel und zwei Leichtathletik-Asse siegen bei den Austrian Open – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 24. Juli.