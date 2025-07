Kitzbühel: Französiches „Arthur-Halbfinale“ fix

Danach folgte ihm sein 22-jähriger Landsmann Cazaux ins Halbfinale nach. Struff hatte mit Nico Hipfl und Jurij Rodionov in der Quali sowie Sebastian Ofner drei Österreicher en suite eliminiert und im Achtelfinale mit Pedro Martinez (ESP) auch die Nummer 3 des Turniers. Gegen Cazaux war der 35-Jährige aber auf verlorenem Posten. Der Franzose steht zum zweiten Mal en suite nach Gstaad in einem Halbfinale und durfte in Kitzbühel nur mit einem „special exempt“, also einer Ausnahmeregelung wegen des Erfolgs in der Woche davor, antreten.