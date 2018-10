Chalkidiki: Die hohe Kunst famoser Strudelküche

Strudelrezepte, so individuell wie die Einwohner

So hat hier jedes Dorf, wenn nicht gar jede Köchin ein eigenes Strudelrezept. Mit einem Teig, den man hauchdünn ausrollt und der dann nicht immer im Backrohr, sondern oft auch in Schichten in der Pfanne gegart wird. Die „Pita“ gibt es pikant und süß, in Arnea etwa dominieren Käse, Wildkräuter, Pilze und natürlich Honig. Für den ist die Region nämlich berühmt. In den Wäldern rund um das Dorf findet man viele Bienenstöcke mit Völkern, die sich an Pinien ebenso laben wie an Orangenblüten oder Kastanien. Mit ihrem Pinien-Honig hat die Familie Georgakas, die bereits in dritter Generation Honig in Arnea produziert und am Hauptplatz einen paradiesischen kleinen Laden betreibt, jüngst sogar eine Medaille in London eingefahren. Qualität bei Lebensmitteln hat hier eben einen hohen Stellenwert.