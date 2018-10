Tschechien und Waldviertel: Grenzenlos Rad fahren

Nur ein paar Schilder zeigen heute noch, in welchem Land wir gerade sind: In Tschechien steht vor Kreuzungen „Pozor“, in Österreich „Achtung“. In dieser idyllischen sanft hügeligen Landschaft zwischen endlosen Wäldern, weiten Feldern, einsamen Dörfern und schmucken Kleinstädten lässt fast nichts mehr erkennen, dass hier nach dem Zweiten Weltkrieg eine undurchlässige, strengstens bewachte Grenze verlief, der Eiserne Vorhang, der Europa jahrzehntelang in zwei verfeindete Blöcke teilte. Im Niemandsland und Todesstreifen mit Stacheldraht, Wachtürmen und Minenfeldern hat sich eine intakte Natur bewahrt, durch sie führt neuerdings der Iron Curtain Trail als längster EuroVelo-Radweg, fast 10.000 km, von der Barentssee zum Schwarzen Meer.