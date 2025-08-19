„Oben am Berg wird die Luft bekanntlich dünner“

Krone: Hand aufs Herz, ist das der „schwierigste“ Event Ihres Lebens? Immerhin sind die Erwartungen an Sie enorm. . .

Gery Keszler: Um mich auf ein Zitat aus dem Textbuch zur Gala zu berufen: „Wie der Zweifel untrennbar zum Glauben gehört, soll uns nicht die Sorge einen, sondern die Zuversicht.“ Beim ersten Mal gibt es immer besondere Herausforderungen und Hürden, die unter maximalen Erwartungsdruck, genommen werden müssen. Bei der amfAR-Gala auf Salzburger Terrain betreten wir einerseits Neuland und können uns zugleich auf unseren großen Erfahrungsschatz verlassen.

Welchen Stellenwert hat die amfAR-Gala für Sie in der langen Liste Ihrer Mega-Events?

Es ist die Kombination. Natürlich bestehen durch den Life Ball seit Jahrzehnten intensive Verbindungen zur amfAR. In den 1980er-Jahren, als AIDS noch stark tabuisiert und stigmatisiert war, war sie eine der ersten Organisationen, die systematisch Forschung finanzierte. Während viele sich auf Prävention und Versorgung konzentrieren, legt amfAR besonderen Wert auf das große Ziel, eine Heilung für HIV/AIDS zu finden. Dem gebührten allergrößter Respekt. Zugleich veranstalten wir aber keine klassische amfAR-Gala, es wird mehr als Glamour und Glitzer. In der Vorbereitung sind mein Team und ich tief in die Geschichte der Salzburger Festspiele eingetaucht – und in den Geist der Gründerväter. Auch die Salzburger Festspiele entstanden nicht aus Leichtigkeit, sondern aus Widrigkeiten. Ihr Fundament war der Glaube an die Kraft der Kultur. So ist es auch bei uns.