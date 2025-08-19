Hausbesitzer in Weinort befürchten „Enteignung“

Ortschefin stellt sich Diskussion

Auch in der Gemeindepolitik sind die geplanten Maßnahmen alles andere als unumstritten. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) betont zwar die Einigkeit mit dem Koalitionspartner Neos und die Notwendigkeit, das historische Ambiente des Ortszentrums zu bewahren. Doch von Anton Plessl (Bewegung der Generationen) kommt Gegenwind: „Der Bebauungsplan muss mit den Bürgern neu geschrieben werden.“