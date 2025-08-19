Jeden Tag stirbt ein humanitärer Helfer weltweit

„Gewalt gegen humanitäre Helfer ist nicht unvermeidbar. Sie muss aufhören“, sagte OCHA-Leiter Tom Fletcher. Angriffe, ohne dass jemand zur Rechenschaft gezogen werde, seien „eine beschämende Anklage gegen die Untätigkeit und Apathie der internationalen Gemeinschaft“. Laut der WHO wurden in diesem Jahr weltweit bereits mehr als 800 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen begangen. Dabei kamen 110 Menschen ums Leben, Hunderte weitere wurden verletzt.