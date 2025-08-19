Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Atemnot oder Ausrede?

Wegen „Notfall“ mit 245 km/h über die Autobahn

Salzburg
19.08.2025 10:41
Bei der A10-Ausfahrt Hallein endete die rasante Fahrt.
Bei der A10-Ausfahrt Hallein endete die rasante Fahrt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Weil sein Bruder Atemnot hatte, raste ein BMW-Lenker über die A10: mit 135 km/h über dem Tempolimit. Für das Landesverwaltungsgericht in Salzburg war es aber kein Notstand. Seinen geleasten Sportwagen darf er in Zukunft deshalb nicht mehr lenken. 

0 Kommentare

Mit einem 300-PS-Sportwagen der Marke BMW hetzte ein Lenker am 10. Jänner kurz vor Mitternacht über die A10. Der BMW-Fahrer donnerte dabei mit bis zu 245 km/h über den Asphalt – obwohl in der Nacht nur Tempo 110 erlaubt war. Eine Zivilstreife heftete sich an ihn, filmte die Raserei und hielt ihn bei der Abfahrt Hallein an. Doch der Lenker argumentierte mit einem Notfall: Sein Bruder (16), der als Beifahrer mitfuhr, kriege keine Luft mehr. Wegen Atemnot ließen die Polizisten die Fahrt zum nur 300 Meter entfernten Krankenhaus zu. Danach setzte es die Konsequenzen: den Entzug des Führerscheins, die vorläufige Beschlagnahme des Autos und Strafanzeigen.

Lenker legte Beschwerde ein
Gegen den Strafbescheid ging der Lenker mit einer Beschwerde vor und argumentierte dabei weiter mit dem Notfall seines Bruders – tatsächlich kann nach Paragraf 6 Verwaltungsstrafgesetz eine Tat nicht strafbar sein, wenn sie durch Notstand entschuldigt ist. Ein Blick des Gerichts auf die medizinische Untersuchung zeigte aber keinen Hinweis auf eine lebensbedrohliche Situation. Der 16-Jährige hatte das Spital auch schon nach einer halben Stunde verlassen. Ein Reizhusten und eine „deutlich übertriebene“ Darstellung des Gesundheitszustandes des Bruders werden im Entscheidungstext erwähnt.

Zitat Icon

Es ist von grober Fahrlässigkeit auszugehen, da eine Tempoübertretung in solch einer Höhe keinem aufmerksamen und sorgsamen Lenker einfach „passiert“, noch dazu, wenn die Fahrt den Zweck hatte, jemanden sicher ins Krankenhaus zu transportieren. 

Aus der Entscheidung des Salzburger Landesverwaltungsgerichtes

„Selbst Rettungsautos fahren nicht so schnell“
Jedenfalls sei es kein Anlass gewesen, die gerade mal 6,5 Kilometer lange Autobahn-Strecke mit mehr als 200 Sachen zurückzulegen: „Anzumerken ist, dass selbst ein Rettungsfahrzeug in einer akut lebensbedrohlichen Situation nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 km/h auf einer Autobahn Patienten transportiert“, das sei zu gefährlich, heißt es vom Gericht.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Land versteigerte es
Um 100 km/h zu schnell: Raser verlor sein Bike
17.08.2025

Übrigens: Der Sportwagen konnte letztlich nicht eingezogen werden, weil er geleast ist. Aber der Lenker darf nicht mehr an das Steuer, weil ihm ein Lenkverbot für dieses Fahrzeug auferlegt wurde. Blechen muss er ordentlich: 2000 Euro Strafe plus 3000 Euro Abstellgebühr und Abschleppkosten sowie noch 200 Euro Verfahrenskosten.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
189.806 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
149.848 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
141.235 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3041 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2007 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf