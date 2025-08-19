Wegen „Notfall“ mit 245 km/h über die Autobahn

Mit einem 300-PS-Sportwagen der Marke BMW hetzte ein Lenker am 10. Jänner kurz vor Mitternacht über die A10. Der BMW-Fahrer donnerte dabei mit bis zu 245 km/h über den Asphalt – obwohl in der Nacht nur Tempo 110 erlaubt war. Eine Zivilstreife heftete sich an ihn, filmte die Raserei und hielt ihn bei der Abfahrt Hallein an. Doch der Lenker argumentierte mit einem Notfall: Sein Bruder (16), der als Beifahrer mitfuhr, kriege keine Luft mehr. Wegen Atemnot ließen die Polizisten die Fahrt zum nur 300 Meter entfernten Krankenhaus zu. Danach setzte es die Konsequenzen: den Entzug des Führerscheins, die vorläufige Beschlagnahme des Autos und Strafanzeigen.