Bitter! Marko Arnautovic fällt bei Roter Stern aus

Allzu große Sorgen um seinen körperlichen Zustand braucht man sich allerdings nicht zu machen, wie „Arnie“ auch erst vor wenigen Tagen im großen krone.at-Interview erklärt hatte. Er selbst zeigte sich da gar optimistisch, was einen Einsatz gegen Paphos anbelangt. Sein Trainer geht aber offensichtlich eher auf Nummer sicher …