Bitter! Marko Arnautovic fällt bei Roter Stern aus

Für alle Fans von Roter Stern Belgrad heißt es weiter warten auf Marko Arnautović: Der Wiener wird auch heute Abend im ersten Spiel des Champions-League-Playoffs gegen Zyperns Meister Paphos FC aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auflaufen!
Arnautović wirkt bei seinem Klub in der serbischen Hauptstadt zwar im Training mit, aber Trainer Vladan Milojević möchte offenbar kein Risiko eingehen, den noch nicht bei 100 Prozent Fitness stehenden Ex-Inter-Mailand-Star frühzeitig zu verheizen.
„Arnautović befindet sich in der Reha-Phase!“
Wohl der Historie von zumindest kleineren Blessuren und dem doch schon fortgeschrittenen Alter des vor wenigen Wochen geholten Beinahe-Rapidlers geschuldet. „Arnautović befindet sich in der Reha-Phase, wir werden bei diesem Spiel wahrscheinlich nicht mit ihm rechnen“, sagte Milojević.
Hier sehen Sie das jüngste krone.at-Interview mit Marko Arnautović:
Trainer geht eher auf Nummer sicher
Heißt: Falls etwas Unvorhergesehenes passiert, könnte Arnautović also zumindest auf der Bank Platz nehmen. Wahrscheinlich ist es allerdings nicht, dass er zu seinen im Roter-Stern-Dress bisher absolvierten 29 Einsatzminuten weitere dazubekommen wird …
Allzu große Sorgen um seinen körperlichen Zustand braucht man sich allerdings nicht zu machen, wie „Arnie“ auch erst vor wenigen Tagen im großen krone.at-Interview erklärt hatte. Er selbst zeigte sich da gar optimistisch, was einen Einsatz gegen Paphos anbelangt. Sein Trainer geht aber offensichtlich eher auf Nummer sicher …
